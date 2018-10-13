В сети появились кадры боестолкновения с членами так называемой кизилюртовской бандгруппы, утром в субботу, 13 октября, ранившими полицейского в ходе адресной проверки, проводившейся правоохранителями в селе Эндирей, расположенном в Хасавюртовском районе Дагестана.

В субботу в селе Эндирей, расположенном в Хасавюртовском районе Дагестана, началась спецоперация, целью которой является нейтрализация группы вооруженных боевиков.Напомним, что утром 13 октября один из злоумышленников ранил полицейского в ходе адресной проверки. Правоохранители заблокировали преступников в частном доме.Как сообщалось ранее, в результате перестрелки один из боевиков был убит.По предварительной информации, личности боевиков установлены – ими являются местные жители, члены так называемой кизилюртовской бандгруппы, находящиеся в федеральном розыске после нескольких нападений на правоохранителей.