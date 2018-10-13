Крупнейшая в истории страны авиакатастрофа произошла в
Дмитровском районе Подмосковья. Пассажирский самолет Ил-62, летевший из Парижа
в Москву не дотянул несколько десятков километров до Шереметьева и
по непонятным причинам совершил жесткую посадку на берегу Нерского озера. Пропахав
на брюхе огромное поле, лайнер на большой скорости врезался в лес. Все, кто был
на его борту, погибли.
Крупнейшая в истории страны авиакатастрофа произошла в
Дмитровском районе Подмосковья. Пассажирский самолет Ил-62, летевший из Парижа
в Москву не дотянул несколько десятков километров до "Шереметьева" и
по непонятным причинам совершил жесткую посадку на берегу Нерского озера. Пропахав
на брюхе огромное поле, лайнер на большой скорости врезался в лес. Все, кто был
на его борту, погибли.
Катастрофа произошла ровно 46 лет назад, 13 октября 1972
года. На тот момент она стала самой крупной аварией в гражданской и военной авиации
по количеству жертв не только в СССР, но и во всем мире. На борту Ил-62,
летевшего из Парижа в Москву, было 174 человека, в основном – граждане СССР.
Лайнер вылетел из Парижа, но по причинам сильного тумана в
Москве, сначала приземлился в Ленинграде. Часть пассажиров решила добираться до
столицы на поезде и этот выбор спас им жизнь. Правда, их места заняли несколько
человек, купивших билеты в Ленинграде. Им-то как раз не повезло.
В багажном отделении самолета перевозили гроб с прахом
известного композитора Александра Глазунова. Он умер в Париже в 1936 году, но родственники
мастера пожелали похоронить его на родине, на Тихвинском кладбище Александро-Невской
лавры. По стечению обстоятельств, гроб попал точно по назначению: его выгрузили
из самолета в Ленинграде.
Вылетев из Северной столицы, самолет взял курс на Москву. Лайнером
управлял опытный экипаж. Второй пилот
когда-то служил в авиации Тихоокеанского флота, где летал на Миг-17 и дослужился
до командира лучшей в дивизии эскадрильи,
был летчиком первого класса.
Большая часть полета проходила в штатном режиме. Авиадиспетчеры
отметили непонятные действия пилотов при прохождении самолетом контрольного пункта
маршрута Починок в Тверской области. Лайнер отклонился на 15 километров к
северу от него. Диспетчер указал экипажу на ошибку и разрешил снижение до 7200 метров.
Вскоре экипаж доложил о прохождении следующего контрольного
пункта Богданово, на что другой диспетчер поправил пилотов: их самолет на самом
деле находился в 35 километрах от этого пункта и к тому же отклонился на 30
километров к югу от оси трассы.
При заходе на круг посадки экипаж перешел на связь с
диспетчером аэропорта "Шереметьево". Это был последний радиообмен с
рейсом "Париж-Москва", который в тот момент находился на высоте 750
метров. Больше экипаж на связь уже не выходил. Диспетчер круга попытался
вызвать пилотов, но ответа так и не было, а засветка борта исчезла с экрана
радиолокатора.
Как позже выяснила специальная комиссия по расследованию
причин авиакатастрофы, около десяти часов вечера самолет на скорости 620 километров
в час врезался правой консолью крыла в поле рядом с Нерским озером. От удара крыло
разрушилась, после чего на землю опустилась носовая часть фюзеляжа. Промчавшись по полю около
300 метров, Ил-62 врезался в лес, а еще через 200 метров полностью разрушился.
По воспоминаниям очевидцев, все поле вдоль озера было усеяно
мелкими кусочками обшивки – это все, что осталось от самолета. Шансов спастись
у находившихся на борту не было.
После расшифровки данных черных ящиков выяснилось, что все системы
самолета до его столкновения с землей работали нормально. Погода также не могла
быть причиной падения, на небе не было ни облачка, а ветер практически не
чувствовался.
Комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы могло
стать нарушение работоспособности и
нормального психофизиологического состояния экипажа в результате возможного
воздушного разряда статического электричества. Проще говоря, в самолет ударила
молния и повредила электрооборудование.
Но так как в грозовой фронт лайнер не входил и ближайшие
метеостанции электрических разрядов в атмосфере в тот день не фиксировали,
авария рейса "Париж-Москва" до сих пор остается загадкой – что стало
ее причиной так и не ясно.