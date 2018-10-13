Крупнейшая в истории страны авиакатастрофа произошла в Дмитровском районе Подмосковья. Пассажирский самолет Ил-62, летевший из Парижа в Москву не дотянул несколько десятков километров до Шереметьева и по непонятным причинам совершил жесткую посадку на берегу Нерского озера. Пропахав на брюхе огромное поле, лайнер на большой скорости врезался в лес. Все, кто был на его борту, погибли.

Крупнейшая в истории страны авиакатастрофа произошла вДмитровском районе Подмосковья. Пассажирский самолет Ил-62, летевший из Парижав Москву не дотянул несколько десятков километров до "Шереметьева" ипо непонятным причинам совершил жесткую посадку на берегу Нерского озера. Пропахавна брюхе огромное поле, лайнер на большой скорости врезался в лес. Все, кто былна его борту, погибли.Катастрофа произошла ровно 46 лет назад, 13 октября 1972года. На тот момент она стала самой крупной аварией в гражданской и военной авиациипо количеству жертв не только в СССР, но и во всем мире. На борту Ил-62,летевшего из Парижа в Москву, было 174 человека, в основном – граждане СССР.Лайнер вылетел из Парижа, но по причинам сильного тумана вМоскве, сначала приземлился в Ленинграде. Часть пассажиров решила добираться достолицы на поезде и этот выбор спас им жизнь. Правда, их места заняли несколькочеловек, купивших билеты в Ленинграде. Им-то как раз не повезло.В багажном отделении самолета перевозили гроб с прахомизвестного композитора Александра Глазунова. Он умер в Париже в 1936 году, но родственникимастера пожелали похоронить его на родине, на Тихвинском кладбище Александро-Невскойлавры. По стечению обстоятельств, гроб попал точно по назначению: его выгрузилииз самолета в Ленинграде.Вылетев из Северной столицы, самолет взял курс на Москву. Лайнеромуправлял опытный экипаж. Второй пилоткогда-то служил в авиации Тихоокеанского флота, где летал на Миг-17 и дослужилсядо командира лучшей в дивизии эскадрильи,был летчиком первого класса.Большая часть полета проходила в штатном режиме. Авиадиспетчерыотметили непонятные действия пилотов при прохождении самолетом контрольного пунктамаршрута Починок в Тверской области. Лайнер отклонился на 15 километров ксеверу от него. Диспетчер указал экипажу на ошибку и разрешил снижение до 7200 метров.Вскоре экипаж доложил о прохождении следующего контрольногопункта Богданово, на что другой диспетчер поправил пилотов: их самолет на самомделе находился в 35 километрах от этого пункта и к тому же отклонился на 30километров к югу от оси трассы.При заходе на круг посадки экипаж перешел на связь сдиспетчером аэропорта "Шереметьево". Это был последний радиообмен срейсом "Париж-Москва", который в тот момент находился на высоте 750метров. Больше экипаж на связь уже не выходил. Диспетчер круга попыталсявызвать пилотов, но ответа так и не было, а засветка борта исчезла с экранарадиолокатора.Как позже выяснила специальная комиссия по расследованиюпричин авиакатастрофы, около десяти часов вечера самолет на скорости 620 километровв час врезался правой консолью крыла в поле рядом с Нерским озером. От удара крылоразрушилась, после чего на землю опустилась носовая часть фюзеляжа. Промчавшись по полю около300 метров, Ил-62 врезался в лес, а еще через 200 метров полностью разрушился.По воспоминаниям очевидцев, все поле вдоль озера было усеяномелкими кусочками обшивки – это все, что осталось от самолета. Шансов спастисьу находившихся на борту не было.После расшифровки данных черных ящиков выяснилось, что все системысамолета до его столкновения с землей работали нормально. Погода также не моглабыть причиной падения, на небе не было ни облачка, а ветер практически нечувствовался.Комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы моглостать нарушение работоспособности инормального психофизиологического состояния экипажа в результате возможноговоздушного разряда статического электричества. Проще говоря, в самолет удариламолния и повредила электрооборудование.Но так как в грозовой фронт лайнер не входил и ближайшиеметеостанции электрических разрядов в атмосфере в тот день не фиксировали,авария рейса "Париж-Москва" до сих пор остается загадкой – что сталоее причиной так и не ясно.