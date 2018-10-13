Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с визитом в Минск.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с визитом в Минск. В понедельник в столице Белоруссии запланировано заседание Священного Синода РПЦ, пишет РИА Новости.В аэропорту Минска Патриарх сказал журналистам, что Церкви предстоит преодолеть "кризисные явления". По словам Предстоятеля, Синод отреагирует на попытку раскола на Украине, а также обсудит "очень много важных вопросов"."Я надеюсь, что Православная церковь найдет силы сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов", — сказал патриарх.Высшие церковные иерархи собирались в Минске в год 1030-летия Крещения Руси. "Это первое заседание в истории нашей Церкви на белорусской земле", — отметил Патриарх.Ранее Константинопольский патриархат решил предоставить автокефалию православной Церкви на Украине.