Полузащитник московского Спартака Софьян Ханни, который перешел в московский клуб из бельгийского Андерлехта, мог быть участником преступной схемы, которую, возможно, осуществил агент Моги Баят. Последний арестован правоохранителями Бельгии в рамках дела о коррупции.

Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни, который перешел в московский клуб из бельгийского "Андерлехта", мог быть участником преступной схемы, которую, возможно, осуществил агент Моги Баят. Последний арестован правоохранителями Бельгии в рамках дела о коррупции.Бельгийская полиция проводит расследование по фактам отмывания денег, дачи взяток и организации договорных матчей на самом высоком спортивном уровне, сообщает издание Voetbal24. Под подозрением несколько клубов высшего дивизиона, а в рамках операции уже задержаны более 20 человек, среди которых арбитры ФИФА от Бельгии.Полиция задержала и Баята, который активно участвовал в организации трансфера Ханни в "Спартак" за 8 млн евро. Все сделки агента последних лет, включая историю с переходом новичка "красно-белых", будут изучены максимально досконально.