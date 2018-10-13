Авария, произошедшая в субботу, 13 октября, в Нижегородской области попала в объектив камеры уличного наблюдения. Лихач на большой скорости вылетел на встречку, где протаранил другое авто, а затем буквально снес пешехода на тротуаре.

В субботу, 13 октября, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы академика Харитона в Сарове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.На записи камеры уличного наблюдения видно, как водитель легковушки на большой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где протаранил другой автомобиль.К несчастью, после этого лихач не остановился – он вылетел на тротуар и снес пешехода.По предварительной информации, в результате инцидента пострадало несколько человек. Как сообщают очевидцы, самые тяжелые травмы получил сбитый пешеход – с множественными переломами его доставили в больницу, где поместили в реанимацию.Полицейские работаю над установлением всех обстоятельства произошедшего.