Глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку, сообщил украинский президент Петр Порошенко. В соответствии с законом о национальной безопасности с 1 января 2019 года должность министра обороны должно занять гражданское лицо, добавил глава Украины.

Глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку, сообщил украинский президент Петр Порошенко. В соответствии с законом о национальной безопасности с 1 января 2019 года должность министра обороны должно занять гражданское лицо, добавил глава Украины.Несмотря на поданный им рапорт, Полторак продолжить руководить украинским оборонным ведомством в статусе гражданского министра, передает ТАСС. Решение об этом президент Порошенко, по его словам, принял, приняв во внимание вклад министра в становление Нацгвардии Украины, а затем в возрождение украинских Вооруженных сил.По словам Порошенко, закон о национальной безопасности согласован с партнерами Киева по НАТО, и такая процедура предусмотрена. Решение украинского президента "полностью отвечает духу и букве закона".Порошенко также поблагодарил Полторака за воинскую службу, которой он посвятил 25 лет. Сам министр объяснил, что завершает службу в Вооруженных силах Украины, но не завершил свое служение украинскому народу и продолжит руководить Минобороны уже как гражданское лицо.Полторак также поблагодарил президента Порошенко за возвращение "доверия, уважения и гордости к службе в Вооруженных силах Украины" и за создание новой украинской армии, ставшей, наконец, "гарантом государственности и независимости" Украины.