Президент Украины Петр Порошенко заявил, что армия страны локализовала конфликт в Донбассе и является залогом возвращения региона политико-дипломатическим путем.
Армия, локализовавшая конфликт на Донбассе, сможет вернуть его на Украину дипломатическим путем, заявил украинский лидер Петр Порошенко.
Об этом президент сообщил, выступая перед курсантами Херсонской морской академии.
Однако обещание вернуть Донбасс политико-дипломатическим путем было дано только для поднятия боевого духа новобранцев, считает официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Как это уже было: пообещать, что войны не будет, а потом бросить срочников на передовую после присяги в качестве пушечного мяса.
У украинского руководства слова нередко расходятся с делом, добавил Марочко, передает РИА Новости.
В апреле 2014 года началась военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.