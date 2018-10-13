Президент Украины Петр Порошенко заявил, что армия страны локализовала конфликт в Донбассе и является залогом возвращения региона политико-дипломатическим путем.

Армия, локализовавшая конфликт на Донбассе, сможет вернуть его на Украину дипломатическим путем, заявил украинский лидер Петр Порошенко.Об этом президент сообщил, выступая перед курсантами Херсонской морской академии​​​.Однако обещание вернуть Донбасс политико-дипломатическим путем было дано только для поднятия боевого духа новобранцев, считает официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Как это уже было: пообещать, что войны не будет, а потом бросить срочников на передовую после присяги в качестве пушечного мяса.У украинского руководства слова нередко расходятся с делом, добавил Марочко, передает РИА Новости.В апреле 2014 года началась военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.