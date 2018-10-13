Визовую войну с Соединенными Штатами Москва считает непродуктивной. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов на выступлении перед студентами в Центре Джеймса Мартина.

Визовую войну с Соединенными Штатами Москва считает непродуктивной. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов на выступлении перед студентами в Центре Джеймса Мартина.Также он рассказал, что Москва поддерживает Вашингтон в вопросе денуклеаризации КНДР. Но действовать, подчеркнул глава дипмиссии, необходимо в рамках российской-китайской "дорожной карты"."Много вопросов о том, как быстро нам удастся добиться денуклеаризации Корейского полуострова, — заявил Анатолий Антонов. — Мы поддерживаем усилия США на этом направлении, готовы им подставить плечо. Однако вызывает беспокойство то, что до сегодняшнего дня пока ни одной боеголовки, равно как и ракеты, не демонтировано. Обратили внимание на то, что северокорейская сторона сделала несколько конкретных шагов навстречу американским требованиям".По его словам, настало время, чтобы задуматься над всем комплексом ограничений в отношении КНДР."Важно действовать в рамках российско-китайской "дорожной карты" по смягчению ситуации на Корейском полуострове. Действия с одной стороны предполагают действия с другой", — отметил дипломат.