Пожар в бытовках на Ленинградском шоссе потушен. Горели четыре бытовки и примыкающий к ним ангар.

Пожар в бытовках на Ленинградском шоссе потушен. Горели четыре бытовки и примыкающий к ним ангар. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.Пожарные получили сигнал тревоги в 1:30 по московскому времени, передает ТАСС. В 2:42 пожар был локализован, а в 4:06 – потушен.