Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram рассказом о том, как и где она заказывает себе сумочки. Пользователи Сети заподозрили, что перед ними банальная реклама.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram рассказом о том, как и где она заказывает себе сумочки. Пользователи Сети заподозрили, что перед ними банальная реклама.Едва подписчики Анастасии Волочковой в Instagram прочитали про ее "любимый магазин" сумочек, как тут же заподозрили, что дело нечисто. Дескать, балерина продалась и занимается откровенной рекламой.Кроме того, пользователей Сети смутила поза, в которой танцовщица показывала свои приобретения. Это был не фирменный шпагат Анастасии Волочковой, однако одну ногу она все же умудрилась отставить под не самым естественным углом.Кроме того, балерина допустила досадную оплошность и написала "калачи" вместо "клатчи". Ну и вдобавок ко всему, желчные комментаторы обвинили сам магазин, который решила облагодетельствовать танцовщица, в том, что он торгует поддельными аксессуарами."Участники дома-2 более толковые товары рекламируют чем Анастасия.это сугубо мое мнение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",После калачей и настиной раскоряки на фото в дешманских тапках, даже незнаю что написать. Трезвейте, лечитесь, капайтесь", "Глядя на фото, не смогла Анастасию сперва в одно целое собрать)Эк ее раскорячило....", "Вау! Не представляю себе, чтобы заграницей публичный человек рекламировал подделки брэндов! За это посадить могут или как минимум огромный штраф! Этот ж как себя не уважать надо!? Ещё раз демонстрация полного отсутствия вкуса 😩", – сетовали комментаторы.