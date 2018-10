Американский исполнитель песен в стиле рэп Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову выйти в октагон лиги Bellator и провести бой за 2 млн долларов. Рэпер давний поклонник смешанных единоборств.

Американский исполнитель песен в стиле "рэп" Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову выйти в октагон лиги Bellator и провести бой за 2 млн долларов. Рэпер давний поклонник смешанных единоборств.При этом 50 Cent отметил в своем аккаунте социальной сети Twitter: "Неправильно, что UFC [американский промушен ММА, — прим. ред.] делает с Хабибом, при этом она не делает таких же вещей с Конором Макгрегором. Я заплачу 2 млн долларов наличными сегодня, если он будет драться за меня в Bellator".I️ think it’s wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn’t do the same thing to McGregor. I’ll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI— 50cent (@50cent) 13 октября 2018 г.Музыкант, который недавно предоставил 1 млн долларов призовых для победителя Гран-при Bellator в полусреднем весе, очень остро отреагировал на скандал вокруг боя Нурмагомедова с Макгрегором. И поддержал российского бойца, который готов разорвать контракт с UFC в случае, если Лига накажет его товарища по команде Зубайру Тухугова, который принимал участие в потасовке после боя с Макгрегором.