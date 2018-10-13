Режиссер Марк Захаров принимает поздравления с юбилеем. Художественный руководитель театра Ленком, народный артист СССР, лауреат Госпремий, режиссер и сценарист отмечает 85-летие.

Режиссер Марк Захаров принимает поздравления с юбилеем. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР, лауреат Госпремий, режиссер и сценарист отмечает 85-летие.В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в субботу, президент России Владимир Путин поздравил Захарова с юбилеем. Президент "с удовольствием присоединяется к многочисленным поздравлениям", а также желает юбиляру успехов и благополучия. Глава государства называет театр, которым руководит Захаров, "настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны" и отметил заслуги худрука по открытию целой плеяды талантливейших актеров.Премьер-министр России Дмитрий Медведев, поздравляя Захарова с юбилеем, отметил его заслуги в создании коллектива легендарного театра, любимого миллионами зрителей, в котором всегда можно увидеть что-то "новое, интересное, необычное". Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства.Поступают поздравления и от глав других государств. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил режиссера от лица всех белорусских поклонников его творчества. В поздравлении он назвал Марка Захарова "ярким талантом", а также вспомнил "незабываемые постановки, ставшие классикой" и "плеяду замечательных артистов", играющих в "Ленкоме", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Мэр Москвы Сергей Собянин отметил огромный вклад Захарова "в сохранение и приумножение славных традиций отечественного искусства" и поблагодарил его за незабываемые яркие спектакли, подаренные публике. "Несколько поколений зрителей выросло на замечательных фильмах Захарова, вошедших в золотой фонд российского кинематографа", — напомнил Собянин.Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В юности мечтал стать артистом, закончил ГИТИС, играл на сцене Пермского драмтеатра. С 1965 года – режиссер Московского театра сатиры. Художественным руководителем Московского театра им. Ленинского комсомола назначен в 1973 году.За 45 лет во главе театре им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Юнона и Авось", "Тиль", "В списках не значился", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Шут Балакирев", "Пер Гюнт" и другие. В прошлом сезоне этот список пополнился новой работой — спектаклем "Фальстаф и принц Уэльский" по Шекспиру.Захаровым сняты любимые народом кино- и телекартины: "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона", "Двенадцать стульев". В качестве сценариста Захаров работал над такими популярными лентами, как "Земля Санникова", "Узник замка Иф" и "Звезда пленительного счастья".Кстати, автором писем "любезной Катерине Матвевне", которые пишет красноармеец Сухов в фильме "Белое солнце пустыни", также является Марк Захаров. В этих семи небольших текстах, копирующих народный говор, проявилась еще одна грань его таланта.