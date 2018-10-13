Спортсмены сборной России продолжают свои выступления на юношеских Олимпийских играх, которые продолжаются в аргентинском Буэнос-Айресе. В шестой соревновательный день российские юниоры завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Спортсмены сборной России продолжают свои выступления на юношеских Олимпийских играх, которые продолжаются в аргентинском Буэнос-Айресе. В шестой соревновательный день российские юниоры завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.Все три золота сборной России принесли пловцы: Климент Колесников одержал победу в дисциплине 200 метров на спине с результатом 1 минута 56,14 секунды, Андрей Минаков выиграл соревнования на дистанции 100 метров кроллем, преодолев дистанцию за 49,23 секунды, а в женской части соревнований Полина Егорова первенствовала в заплыве 100 метров баттерфляем, показав время 59,22 секунды.Кроме того, серебряными призерами Олимпиады стали пловцы сборной России в лице все тех же Колесникова, Минакова, Егоровой, а также Анастасии Макаровой, которые стали вторыми в заплыве в комбинированной эстафете 4х100 метров. Еще одно серебро – у борца греко-римского стиля Степана Стародубцева в весовой категории до 71 килограмма.И наконец, бронзовые медали принесли России еще один представитель греко-римской борьбы Мухаммад Евлоев, а также выступающая в парусном спорте Яна Резникова.По итогам шестого дня юношеской Олимпиада сборная России продолжает уверенно удерживать лидерство в неофициальном медальном зачете: в активе нашей команды 34 медали, из которых 21 золотая, восемь серебряных и пять бронзовых. Второй идет венгерская команда (11-1-1), третьей – японская (7-5-9).