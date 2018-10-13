Российский стратегический ракетоносец выполнил демонстрационный пролёт над полигоном в Киргизии, где проходит последний этап учения коллективных сил оперативного развертывания стран ОДКБ Взаимодействие-2018.

Российский стратегический ракетоносец выполнил демонстрационный пролёт над полигоном в Киргизии, где проходит последний этап учения коллективных сил оперативного развертывания стран ОДКБ "Взаимодействие-2018".Стратегический авианосец Ту-95СМ предназначен для поражения наиболее важных объектов противника. Практическая дальность его полета – 10 тысяч километров, а максимальная скорость – 800 километров в час.Учения проходят с 10 по 13 октября. В них задействованы более полутора тысяч военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также около 300 единиц военной техники и 40 самолетов и вертолетов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.Основу российского контингента представляют подразделения мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, Воздушно-десантных войск и специального назначения.