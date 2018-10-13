Общественная палата России просит генсека ООН Антониу Гутерреша оценить законопроект, который скоро рассмотрит парламент Дании.

Общественная палата России просит генсека ООН Антониу Гутерреша оценить законопроект, который скоро рассмотрит парламент Дании. Он называется "О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой" и грозит тюремным заключением до 12 лет датчанам, чье публично высказанное мнение во время избирательных кампаний будет отличаться от официального. Эксперты сходятся во мнении, что правовая норма, в основном, направлена на борьбу с "пророссийской агитацией", пишет РИА Новости.Глава Комиссии по развитию общественной дипломатии Общественной палаты Елена Сутормина считает, что подобная законотворческая инициатива не имеет ничего общего с "принципами демократического государства". Сутормина отметила, что, в случая одобрения, новый закон позволит отправить в заключение "любого иначе мыслящего гражданина". "Можно даже сказать, что введение таких норм — попытка построения фашистского государства", — заключила Сутормина.