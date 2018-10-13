Российский боксер Сергей Харитонов, выступающий в тяжелой весовой категории, одержал победу над американским соперником Роем Нельсоном на турнире по смешанным единоборствам Bellator 207. Бой состоялся в американском Анкасвилле (штат Коннектикут).

Российский боксер Сергей Харитонов, выступающий в тяжелой весовой категории, одержал победу над американским соперником Роем Нельсоном на турнире по смешанным единоборствам Bellator 207. Бой состоялся в американском Анкасвилле (штат Коннектикут).Харитонов с самого начала поединка держал под контролем ход боя, но в одном из моментов был лишен балла за прием, недозволенный правилами. Тем не менее, несмотря на это российский тяжеловес продолжал избивать своего оппонента настолько, что тот не выстоял до конца первого раунда. Как итог, Харитонов отправил Нельсона в нокаут за несколько секунд до окончания первого отрезка.Эта победа стала для Харитонова 29-й в профессиональной карьере при семи поражениях.