Актер Стивен Сигал, назначенный специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, рассказал, что у него пока нет собственного кабинета в дипведомстве, но он хотел бы им обзавестись.

У актера Стивена Сигала нет собственного кабинета в российском дипведомстве, хотя он назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.Но обзавестись им актер бы очень хотел.Сейчас Сигал работает над тем, чтобы российские и американские дипломаты посещали бывшие русские поселения на Гавайях и Аляске. В этом актер видит удачный старт для дружеского диалога.И хотя пока нет надежды на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, он продолжает надеяться.Сигал был назначен спецпредставителем по гуманитарным связям с США в начале августа. Должность не предполагает денежного вознаграждения, передает ТАСС.