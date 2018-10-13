Глава МИД Украины Павел Климкин резко негативно расценил факт публикации на сайте Миротворец списка украинских госслужащих и депутатов местных советов, которые якобы получили венгерское гражданство.

Глава МИД Украины Павел Климкин резко негативно расценил факт публикации на сайте "Миротворец" списка украинских госслужащих и депутатов местных советов, которые якобы получили венгерское гражданство.Выступая на пресс-конференции в Ужгороде в субботу, Климкин напомнил, что лицам с двойным гражданством работа в государственных органах запрещена законодательно. С другой стороны, по его мнению, распространение списков "нарушителей" неприемлемо."Я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем как на предателей или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме", — цитирует слова министра украинское интернет-издание "Европейская правда".По словам Климкина, его беспокоит тот факт, что венгров, получивших второе гражданство, в последнее время часто сравнивают с преступниками, которые борются против Украины. "Мы должны четко сказать, что это не одно и то же", — подчеркнул он.Ранее на сайте "Миротворец" появился список из 313 жителей Закарпатья, которые имеют венгерские паспорта и при этом являются госслужащими и депутатами местных советов. В минувшую среду, 10 октября, в связи с с этой публикацией в МИД Венгрии была вызвана посол Украины в Будапеште Любовь Непоп.