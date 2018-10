Менее чем за год до своего предполагаемого отравления бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль ездил в Швейцарию, чтобы рассказать тамошним разведслужбам о своих бывших работодателях. Об этом пишет британская The Telegraph, публикуя выдержки из новой книги журналиста Би-Би-Си Марка Урбана The Skripal Files.

Менее чем за год до своего предполагаемого отравления бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль ездил в Швейцарию, чтобы рассказать тамошним разведслужбам о своих бывших работодателях. Об этом пишет британская The Telegraph, публикуя выдержки из вышедшей недавно книги журналиста "Би-Би-Си" Марка Урбана The Skripal Files. Она написана на основе бесед Урбана с бывшим полковником Скрипалем.Как пишет автор книги, Сергей Скрипаль провел неделю в Швейцарии летом 2017 года — спустя три месяца после того, как там было начато официальное расследование приписываемой российским хакерам кибератаки на сеть Всемирного антидопингового агентства (WADA).Скрипаль не рассказывал Урбану о целях своих контактов со швейцарскими спецслужбами, однако, полагает газета, он мог давать швейцарцам информацию по делу о предполагаемой российской кибератаке на WADA. Исполнителем этой атаки, как утверждает The Telegraph, как раз и было российское ГРУ — значит, Скрипаль информировал швейцарцев о деятельности разведслужбы, которую теперь обвиняют в его отравлении.Швейцарские газеты Tages Anzeiger и Tribune de Geneve в сентябре написали о подозрениях властей Швейцарии в отношении двух россиян: их подозревают в попытке кибератаки против расположенного в Лозанне европейского представительства WADA. Посольство России в Швейцарии расценило эти "злонамеренные" публикации как "очередной антироссийский вброс", передает ТАСС.