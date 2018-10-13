На космодроме Байконур приостановлены все работы с ракетой Союз-ФГ, предназначенной для запуска грузового корабля Прогресс МС-10. Специалисты ищут на ней те же дефекты, которые могли быть причиной аварии Союза-ФГ с пилотируемым космическим кораблем Союз МС-10 11 октября.

На космодроме Байконур приостановлены все работы с ракетой "Союз-ФГ", предназначенной для запуска грузового корабля "Прогресс МС-10". Специалисты ищут на ней те же дефекты, которые могли быть причиной аварии "Союза-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-10" 11 октября.Находящаяся в монтажно-испытательном корпусе площадки 112 космодрома в режиме хранения ракета, предназначенная для запуска "Прогресса", уже собрана в "пакет" — соединение блоков первой и второй ступени. Она уже прошла значительный объем проверок, передает РИА Новости.По словам источника в ракетно-космической отрасли, работы с ракетой приостановлены не потому, что пришел запрет на пуски — ведь проводить подготовку не запрещено, — а потому, что она может иметь те же дефекты, что и на аварийной ракете, и это может помочь расследованию.Запуск "Прогресса МС-10" с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС) был запланирован на 31 октября. Из-за аварии ракеты с "Союзом МС-10" было решено перенести запуск на ноябрь.Ранее сегодня в "Роскосмосе" опровергли информацию о создании специальной подкомиссии, которая будет заниматься расследованием аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" и вопросом консервации МКС. Вопрос о консервации станции не рассматривается, подчеркнули в госкорпорации.Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла утром 11 октября. Во время старта с Байконура ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга остался жив благодаря спасательной аварийной системе: капсула с космонавтами отделилась от ракеты и приземлилась в Казахстане.