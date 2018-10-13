Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг в статье для журнала Wirtschaftswoche весьма положительно оценила строящийся газопровод Северный поток - 2.

Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг в статье для журнала Wirtschaftswoche весьма положительно оценила строящийся газопровод "Северный поток — 2". Премьер считает новую ветку трубопровода важным для ФРГ дополнительным источником газа, который позволит сохранить надежность энергообеспечения.Мануэла Швезиг уверена, что за критикой проекта кроется желание некоторых стран оградить "собственные экономические интересы", пишет РИА Новости. Премьер назвала чушью обвинения России в том, что она намерена оказывать политическое давление на европейцев с помощью энергопоставок. "Германия должна сама решить, где и каким путем она берет необходимые энергоносители", — пишет Швезиг. Она подчеркнула, что общие интересы вернут Россию и Германию к тесному партнерству."Северный поток — 2" представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. По словам Владимира Путина, Россия считает проект исключительно экономическим.