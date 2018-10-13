Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что в настоящее время Россия не предпринимает попыток повлиять на ход американских выборов, как якобы делала это в 2016 году во время президентской кампании.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что в настоящее время Россия не предпринимает попыток повлиять на ход американских выборов, как якобы делала это в 2016 году во время президентской кампании.На выборах 6 ноября в США будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий."В настоящее время мы не видим такого же российского вмешательства, какое имело место в 2016 году", - сказал Болтон. Он также выразил озабоченность действиями властей Китая, которые, по его словам, воздействуют на американский политический курс, передает ТАСС.До Болтона обвинения во вмешательстве "в американскую демократию" Китаю предъявил вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, Китай предпринимает беспрецедентные шаги, чтобы повлиять на общественное мнение в Америке, выборы 2018 года, а также на обстановку вокруг президентских выборов 2020 года.Еще раньше тот же самый тезис неоднократно озвучивал президент США Дональд Трамп.Китайская сторона отметила, что неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. И напомнила, что США, напротив, регулярно посягают на чужой суверенитет и грубо вмешиваются в дела разных стран, продвигая собственные интересы.В последнее время диалог между Пекином и Вашингтоном крайне напряженный из-за торговой войны, которую объявили США.