Известный французский футболист Тьерри Анри назначен новым главным тренером клуба Монако, выступающего в Лиге 1. Несколькими днями ранее руководство монегасков уволило португальца Леонарду Жардима, который выиграл с Монако чемпионат Франции-2017.

Известный французский футболист Тьерри Анри назначен новым главным тренером клуба "Монако", выступающего в Лиге 1. Несколькими днями ранее руководство монегасков уволило португальца Леонарду Жардима, который выиграл с "Монако" чемпионат Франции-2017.Анри завершил футбольную карьеру четыре года назад. Он воспитанник "Монако", напоминает официальный сайт клуба, и играл за команду из Монте-Карло в 1994-1999 годах, Затем он выступал за итальянский "Ювентус", английский "Арсенал" и испанскую "Барселону". Провел в сборной Франции 123 матча, став чемпионом мира, Европы и победителем Кубка конфедераций.Тренерская карьера 41-летнего Анри пока весьма скромна. Он не работал самостоятельно в качестве главного тренера, засветившись в штабе лондонского "Арсенала" и будучи в последнее время помощником наставника сборной Бельгии.