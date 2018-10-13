Зять президента США и его советник Джаред Кушнер, состояние которого превышает 320 миллионов долларов, несколько последних лет практически не платит федеральные подоходные налоги, утверждает газета New York Times.

Зять президента США и его советник Джаред Кушнер, состояние которого превышает 320 миллионов долларов, несколько последних лет практически не платит федеральные подоходные налоги, утверждает газета New York Times.Согласно финансовым документам, которые попали в распоряжение журналистов издания, Кушнер платил невысокие налоги, объясняя это тем, что его компания несла убытки. Однако документы свидетельствуют, что убытки были "лишь на бумаге".Представитель адвоката Кушнера Питер Мириджанян уже заявил в этой связи, что документы были получены с нарушением закона и соглашения о деловой конфиденциальности, не отражают "полную картину" и комментировать данную информацию он не будет. Мириджанян отметил лишь, что Кушнер всегда выплачивает все налоги в соответствии с законом. Комментариев из Белого Дома и фирмы Кушнера также пока нет.В конце августа принадлежащая семье Кушнера компания, работающая в сфере недвижимости, была оштрафована на 210 тысяч долларов за подделку документов на проведение строительных работ.