УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Героя-Демьянова Владислава Федоровича, 14.05.2002 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Героя-Демьянова Владислава Федоровича, 14.05.2002 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 30.09.2018.Приметы: европейский тип лица, на вид 16-17 лет, рост 175 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза голубые.Особые приметы: не имеет.На момент исчезновения был одет: куртка черного цвета, спортивные штаны серого цвета, серый джемпер, кроссовки серо-синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93