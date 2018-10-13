Теплоход с грузом металлолома затонул в Черном море, находившийся на борту экипаж спасен.

Теплоход с грузом металлолома затонул в Черном море, сообщает пресс-служба Росморречфлота."Теплоход дал крен и затонул", — сообщает пресс-служба ведомства.Сообщение о теплоходе, терпящим бедствие в Черном море в 50 милях (93 километра) от берега, поступило в 6.45 по Москве. Спасательный центр Севастополя передал, что теплоход под флагом Панамы получил сильный крен и затонул, экипаж эвакуируется на спасательный плот.На помощь морякам, терпящим бедствие, были направлены морские суда, находившиеся поблизости от места аварии. Экипаж теплохода был принят на борт танкера "Минерва".В сообщении уточняется, что экипаж состоит из восьми человек. Двое из них – граждане Турции, шестеро – Азербайджана. Сейчас команда утонувшего теплохода находится на борту "Минервы", следующей в порт Новороссийска."Самочувствие команды нормальное", — добавили в Росморречфлоте.Место, где затонуло судно, характеризуется глубинами порядка двух километров. Угрозы загрязнения окружающей среды нет.