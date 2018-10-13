Парламент Дании готовится рассмотреть законопроект, по которому подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за пророссийскую позицию.

Парламент Дании готовится рассмотреть законопроект, по которому подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за "пророссийскую" позицию.Текст документа уже размещен на сайте законодательного органа, в случае его принятия нарушители могут провести в тюрьме до 12 лет, сообщает газета Berlingske.Проект закона "О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой" подразумевает уголовное наказание для датчан, которые будут замечены в публичных высказываниях пророссийской направленности. В частности, во время политических дискуссий или предвыборных дебатов.Газета приводит и другие примеры "пророссийского поведения", за которое можно поплатиться свободой. Например, датчанину будет грозить наказание, если он выскажется в СМИ на тему вредного влияния антироссийских санкций для Дании. Поддержка реализации проекта газопровода "Северный поток-2" также грозит лишением свободы.По мнению издания, новый закон может стать способом запугивания общества, когда стираются границы между высказанным мнением и пропагандой.