В Краснодаре загорелись складские помещения. В настоящее время огнем охвачено 2500 метров площади. Пожару присвоен высокий ранг сложности. Пострадавших нет.

В Краснодаре загорелись складские помещения. В настоящее время огнем охвачено 2500 метров площади. Пожару присвоен высокий ранг сложности. Пострадавших нет.ЧП произошло по адресу: Краснодар, хутор Ленина, уточняет РИА Новости. Сначала по всей площади горел один склад, затем огонь перекинулся на второй. В тушении принимают участие 204 человека, в том числе 167 сотрудников МЧС, и 45 единиц спецтехники.