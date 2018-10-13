83-летний Армен Джигарханян в пятый раз за этот год попал в московскую больницу.

83-летний Армен Джигарханян в пятый раз за этот год попал в московскую больницу. Народный артист СССР госпитализирован в стабильном состоянии средней тяжести, пишет ТАСС.Как рассказал адвокат артиста Евгений Парфенов, Армен Джигарханян не сможет участвовать в суде по уголовному делу его бывшей супруги Виталины Цимбалюк-Романовской 22 октября. Адвокат попросил журналистов не "не штурмовать" артиста, а дать ему возможность вылечиться.