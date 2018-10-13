Злоумышленник находился в гостях и знал, где хранятся ювелирные изделия. Все похищенное молодой человек успел сбыть в ломбард...

Сотрудник уголовного розыска ОМВД России по району Печатники задержал 18-летнего москвича по подозрению в совершении кражи.В полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о краже ювелирных украшений из квартиры, расположенной на улице Гурьянова. Ущерб составил более 155 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативник ОМВД России по району Печатники задержал подозреваемого на Шоссейной улице. Им оказался 18-летний приятель дочери потерпевшей. Установлено, что злоумышленник находился в гостях в данной квартире и знал, где хранятся ювелирные изделия. Все похищенное молодой человек успел сбыть в ломбард, полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18