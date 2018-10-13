Авторитет патриарха Московского и всея Руси Кирилла после решений Синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу вырастет среди верующих, считает пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Авторитет патриарха Московского и всея Руси Кирилла после решений Синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу вырастет среди верующих, считает пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.Перед началом визита патриарха в Белоруссию пресс-секретарь владыки отметил, что Предстоятель Русской православной церкви молится о своей пастве, в том числе и той, что проживает на Украине. "Он любит украинский народ, и украинский народ любит своего патриарха", — сказал журналистам Волков. По его словам, в это непростое время необходимо поддержать Украинскую православную церковь и сплотиться вокруг нее.На другой чаше весов – судьба авторитета тех, кто пытается усилить напряжение вокруг вопроса церковного раскола, подчеркнул священнослужитель.Ранее на заседании синода, который проходил с 9 по 11 октября, Константинопольский патриархат подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины. Также отменяется решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.