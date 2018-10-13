До того, как призывать украинцев возвращать Кубань и Москву с оружием в руках, украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну стоит самому испытать, что такое война. Такое мнение высказал российский сенатор Франц Клинцевич.

До того, как призывать украинцев "возвращать Кубань и Москву" с оружием в руках, украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну стоит самому испытать, что такое война. Такое мнение высказал российский сенатор Франц Клинцевич.В интервью одному из украинских телеканалов Омелян, ратующий за прекращение транспортного сообщения между Россией и Украиной, говорил о перспективе полной отмены поездов между двумя странами. Гражданам Украины, которым по каким-либо причинам все же необходимо ездить в Россию, министр порекомендовал "одевать форму, брать автомат, идти воевать".По мнению Франца Клинцевича, киевским властям следует предоставить Омеляну возможность перейти от теории к практике, начав с себя, передает РИА Новости. Российский сенатор предложил "дать этому яйцеголовому мальчику автомат в руки и отправить на передовую в Донбасс, чтобы он на собственной шкуре испытал, что такое война". После этого, считает Клинцевич, желание давать согражданам воинственные советы у Омеляна тут же исчезнет.Омелян анонсировал отмену железнодорожного сообщения между Киевом и Москвой в августе, пока его жена-дизайнер продавала свои платья в России. Чуть позже Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило министра инфраструктуры в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных о принадлежащем ему имуществе.