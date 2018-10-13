Задержанный пояснил, что планировал сбыть запрещенные вещества на территории областного центра путем организации «тайников-закладок».

В начале октября текущего года на территории одного из гаражных кооперативов в городе Владимире сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области по подозрению в причастности к деятельности, связанной с оборотом наркотиков, задержан 46-летний местный житель.В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у задержанного 15 слепков из разноцветного пластилина, внутри которых находились фольгированные свертки с кристаллическим содержимым светло-кремневого цвета.Проведенным химическим исследованием установлено, что изъятым веществом является наркотическое средство «карфентанил», общей массой 7,31 грамма.Задержанный пояснил, что планировал сбыть запрещенные вещества на территории областного центра путем организации «тайников-закладок».В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области проводится проверка на причастность фигуранта к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ.