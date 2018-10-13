Задержанный пояснил, что планировал сбыть запрещенные вещества на территории областного центра путем организации «тайников-закладок».
В начале октября текущего года на территории одного из гаражных кооперативов в городе Владимире сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области по подозрению в причастности к деятельности, связанной с оборотом наркотиков, задержан 46-летний местный житель.
В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у задержанного 15 слепков из разноцветного пластилина, внутри которых находились фольгированные свертки с кристаллическим содержимым светло-кремневого цвета.
Проведенным химическим исследованием установлено, что изъятым веществом является наркотическое средство «карфентанил», общей массой 7,31 грамма.
Задержанный пояснил, что планировал сбыть запрещенные вещества на территории областного центра путем организации «тайников-закладок».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области проводится проверка на причастность фигуранта к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ.