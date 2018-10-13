Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из Совета Европы. По словам председателя нижней палаты, такое решение может быть принято в случае, если Парламентская ассамблея организации (ПАСЕ) продолжит ущемлять права национальных делегаций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из Совета Европы. По словам председателя нижней палаты, такое решение может быть принято в случае, если Парламентская ассамблея организации (ПАСЕ) продолжит ущемлять права национальных делегаций.Парламентская ассамблея Совета Европы в настоящий момент не дает европейским странам обсуждать общие проблемы, сказал Вячеслав Володин в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1". Спикер подчеркнул, что лишение национальной делегации права голоса входит в противоречие с принципами демократии.Володин напомнил, что кризис в отношениях России и ПАСЕ длится уже более четырех лет. По его словам, такая ситуация связана, в том числе, с неспособностью парламентской ассамблеи принять поправки в свой регламент, которые исключили бы возможность дискриминации национальных делегаций."Более половины уже судей европейского суда избрано. Мы не участвовали. Комиссар по правам человека избран. Мы не участвовали", – подчеркнул законодатель.По словам председателя нижней палаты, Россия будет участвовать в деятельности Парламентской ассамблеи, если она будет реализовывать демократические принципы и отменит санкционные нормы, позволяющие дискриминировать делегации. "И уплата взноса, и участие в работе", – добавил спикер.Пока же, подчеркнул Вячеслав Володин, ПАСЕ занимает "абсолютно неконструктивную позицию".Впрочем, Парламентская ассамблея Совета Европы – не единственная площадка для общения законодателей разных стран. Хорошей альтернативой ПАСЕ председатель нижней палаты назвал состоявшееся на этой неделе в Турции уже третье по счету Совещание спикеров парламентов Евразии. В 2018 году на мероприятии собралось в два раза больше делегаций, чем в прошлом.Володин напомнил, что в рамках Совещания затрагивались такие актуальные вопросы, как экономическое развитие, защиты окружающей среды, вопросы безопасности и противодействия терроризму. "Есть огромная потребность обсуждать те проблемы, которые можно решить, преодолеть только совместно", – сказал спикер Госдумы.Отношения России и ПАСЕ переживают непростой период. В связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на востоке Украины на нашу делегацию были наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях ПАСЕ.В июне прошлого года Россия сообщила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации не будут восстановлены в полном объеме. Тем не менее наша страна продолжила работу по ратификации конвенционных документов.Ситуация обострилась после заявления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что участие Москвы в органах Совета Европы будет прекращено, если платежи не восстановятся.