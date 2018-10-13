Как минимум восемь альпинистов погибли при восхождении на пик Гурджа Химал в Непале в сильный буран. Среди погибших - члены экспедиции из Южной Кореи, сообщил представитель местной полиции. Один человек пока числится пропавшим без вести.

Как минимум восемь альпинистов погибли при восхождении на пик Гурджа Химал в Непале в сильный буран. Среди погибших — члены экспедиции из Южной Кореи, сообщил представитель местной полиции. Один человек пока числится пропавшим без вести.Ранее сообщалось о пропаже пяти альпинистов из Южной Кореи и четырех непальских проводников — накануне вечером на их лагерь обрушился сильный шторм. Пик Гурджа Химал высотой 7193 метров находится на западе Непала, передает ТАСС.