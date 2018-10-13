На востоке Афганистана в результате разрыва снаряда в доме, где проходила свадьба, погибли четыре человека, еще семеро ранены.

На востоке Афганистана в результате разрыва снаряда в доме, где проходила свадьба, погибли четыре человека, еще семеро ранены, сообщает в субботу телеканал 1TV.Трагедия произошла в пятницу вечером в населенном пункте Сан-э-Сафед (провинция Логар). Об этом телеканалу сообщил представитель местной полиции Шапур Ахмадзай.Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за инцидент.На месте трагедии проводится расследование.Это не первый подобный инцидент в Исламской Республике. Полгода назад взрыв на свадьбе прогремел в Джалалабаде. Ранения получили 13 человек.