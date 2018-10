Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может переквалифицироваться в рестлера. Боец сообщил, что ему поступило предложение от рестлинг-промоушена WWE.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может переквалифицироваться в рестлера. Боец сообщил, что ему поступило предложение от рестлинг-промоушена WWE."WWE попросила заскочить к ним, — написал Нурмагомедов в своем Twitter. – Что думаете, ребята?"@WWE ask me to jump inside.What do you think guys? #SmashLesnar #FakeFights— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 12 октября 2018 г.При этом чемпион UFC добавил хэш-тег #SmashLesnar, по всей видимости подразумевая Брока Леснара. Как сообщает Спорт24.Ru, американец является единственным спортсменом, завоевывавшим титулы в UFC, WWE, NCAA и NJPW.Напомним, ранее Нурмагомедов пригрозил UFC разрывом контракта в случае, если бойцовская организация примет решение об увольнении члена команды Нурмагомедова Зубайры Тухугова, которого промоушен обвиняет в нападении на ирландца Конора Макгрегора по окончании боя за титул чемпиона.