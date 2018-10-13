Еще одного звездного футболиста из Европы переманивают в Китай, где в футбол вкладывают весьма большие деньги. Французский форвард мадридского Реала Карим Бензема получил приглашение от одного из клубов китайской высшей лиги. Сам француз уезжать в Поднебесную не хочет.

Еще одного звездного футболиста из Европы переманивают в Китай, где в футбол вкладывают весьма большие деньги. Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема получил приглашение от одного из клубов китайской высшей лиги. Сам француз уезжать в Поднебесную не хочет.Журналисты не называют, какая команда решила раскошелиться на 31-летнего нападающего, который совсем недавно был в испанском "Королевском клубе" в опале. Испанское издание Don Balon сообщает, что "Реал" может получить за Бензема 50 млн евро, самому игроку намекнули на зарплату в 4 млн евро. Клуб из Мадрида раздумывает, сам Карим хотел бы остаться в столице Испании.