Международная коалиция во главе с США вновь применила запрещенный белый фосфор при авиаударе по сирийскому городу.

Международная коалиция во главе с США вновь применила запрещенный белый фосфор при авиаударе по сирийскому городу.Инцидент произошел в субботу в городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор), сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на местные источники."Коалиция нанесла авиаудары по нескольким районам города с применением запрещенного белого фосфора", — говорится в сообщении​​​.Информации о погибших или раненых среди мирных жителей не приводится. Жители на своих страницах в социальных сетях распространили снимки налетов на город, на которых зафиксировано использование запрещенного белого фосфора.Это не первая фосфорная атака на регион. Ранее в сентябре коалиция во главе с США также подвергла Хаджин авиаударам с применением фосфора. Бомбардировки осуществлялись под предлогом борьбы с террористами.