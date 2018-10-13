Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВ Центр сообщила, что российские дипломаты не знают, живы ли Сергей и Юлия Скрипаль.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "ТВ Центр" сообщила, что российские дипломаты не знают, живы ли Сергей и Юлия Скрипаль. По словам Захаровой, "Скрипали — реальные люди. Раньше были живыми, сейчас я не знаю…".Видеообращение Юлии Скрипаль после ее выписки из больницы, Захарова считает сделанным "при странных обстоятельствах". На записи отсутствуют данные места и времени съемки. "Сергея Скрипаля не видел вообще никто. Мы не знаем, где эти люди", — добавила Захарова.Власти Великобритании обвинили Россию в покушении на жизнь семьи Скрипалей в Солсбери 4 марта. Сергей и его дочь Юлия были отравлены боевым отравляющим веществом.Лондон отказался допустить Москву к участию в расследовании покушения и не ответил на 60 дипломатических нот.