Допрос и момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги записались на его часы Apple Watch, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в местной полиции. Саудовские спецслужбы пытались стереть этот файл, но он уже загрузился в хранилище Apple iCloud.

Допрос и момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги записались на его часы Apple Watch, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на турецкую прессу.По данным журналистов, перед посещением аравийского консульства репортер оставил телефон iPhone своей невесте, а часы перевел в режим записи. Девайсы синхронизировались, и аудиозапись допроса, пыток и убийства была передана на смартфон. Саудовские спецслужбы пытались стереть этот файл, но он уже загрузился в хранилище Apple iCloud.Саудовский журналист Джамаль Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, зашел в аравийское генконсульство в Стамбуле 2 октября, после чего пропал без вести. Эр-Рияд свою причастность к исчезновению журналиста отрицает. Расследование этого дела совместно ведут Саудовская Аравия и Турция. Саудовские власти уже заявили, что готовы разрешить турецкой стороне осмотр территории консульства.