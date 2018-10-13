Во время раскопок на юге Италии группа археологов обнаружила могилу ребенка-вампира.

Во время раскопок на юге Италии группа археологов обнаружила могилу "ребенка-вампира". Как сообщается на сайте университета Аризоны, итальянско-американская экспедиция, проводившая раскопки в регионе Умбрия, нашла на древнем детском кладбище в Луньяно-ин-Теверина останки ребенка с камнем во рту. По мнению археологов и антропологов, этот ритуал считался "защитой от вампиров".Предположительно, 10—11-летний ребенок, пол которого пока не определен, скончался от малярии не позднее V века нашей эры. Люди, населявшие местность в то время, верили, что камень во рту трупа "не позволит мертвецу вставать из могилы и заражать живых".Археологи назвали находку "вампиром из Луньяно", а само детское кладбище считают уникальным. Ранее там уже находили необычные захоронения детей: с животными, с посудой, наполненной пеплом, с камнями, привязанными к рукам и или ногам. "Это жутко и странно", — отзываются о находке археологи.Судя по останкам погребенных здесь детей, большинство из них скончались от малярии. Новая находка, полагают археологи, позволит ученым узнать больше не только о серьезной эпидемии малярии, с которой столкнулась Умбрия около 1,5 тысячи лет назад, но и о том, как местное население пыталось бороться с болезнью."Погребения вампиров" ранее уже находили в Европе. Так, в 2009 году в Венеции были обнаружены датируемые XVI веком останки прозванной "вампиром Венеции" пожилой женщины, также погребенной с камнем во рту. В 2017 году в английском Нортгемптоншире археологи обнаружили датируемые III-IV веками останки мужчины, погребенного лицом вниз. Язык умершего был вырван и заменен камнем.