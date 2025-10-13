Ликвидировано пять свалок, очищено 2,5 миллиона квадратных метров городских территорий.

Владимир подвел итоги общегородского субботника, собравшего более 17 тысяч участников из 900+ организаций. Об этомГорожане потрудились: ликвидировано пять свалок, очищено 2,5 миллиона квадратных метров городских территорий, включая парки, скверы и дворы. Для масштаба: это как если бы вы убрали площадь, равную почти 350 футбольным полям. На помощь приходила спецтехника – 59 машин, но точный объем вывезенного мусора еще уточняется.Мэрия напоминает, что осенний месячник чистоты продолжается до конца октября, так что возможность навести лоск еще есть.