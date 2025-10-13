Его задачей было поджигать автомобили, указанные кураторами.

Во Владимире задержан 20-летний молодой человек по подозрению в подготовке и совершении теракта, а также вымогательстве. По данным , он поджег иномарку на Лихоборской набережной в Москве.Следствие считает, что владимирец вступил в сговор с неустановленными лицами, предположительно из Украины, за денежное вознаграждение. Его задачей было поджигать автомобили, указанные кураторами. Сначала сообщники вымогали деньги у владельцев машин, а в случае отказа передавали координаты авто исполнителю. Задержанный приобретал бензин, фотоловушки и средства для маскировки, наблюдал за машинами и фиксировал их стоянки.Сейчас установлено, что молодой человек причастен к двум поджогам и одному приготовлению к поджогу. Он арестован, ведется поиск заказчиков и сообщников.