Мужчина потерялся в лесу.

Во Владимирской области завершились масштабные поиски 64-летнего жителя деревни Старые Омутищи, пропавшего 26 сентября. Мужчина ушел на прогулку и не вернулся. Родные и местные службы безуспешно пытались найти его, пока на следующий день к поискам неТемпература по ночам опускалась до нуля, что вызывало серьезные опасения за жизнь пропавшего.К операции присоединились почти все жители деревни, волонтеры прочесывали лес, картографы размечали местность, а связисты поддерживали координацию. В небо были подняты дроны с тепловизорами. На вторые сутки мужчину обнаружили в канаве с водой: он стоял по грудь в ледяной воде, не в силах выбраться из-за онемевших ног. Пенсионера вытащили и передали медикам, которые подтвердили, что его жизни ничего не угрожает.