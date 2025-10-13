Владимирское «Торпедо» потерпело поражение в выездном матче Второй лиги Б Первенства России от «Череповца» со счетом 3:1. Эта игра прервала беспроигрышную серию команды из 11 матчей под

Владимирское «Торпедо» потерпело поражение в выездном матче Второй лиги Б Первенства России от «Череповца» со счетом 3:1. Эта игра прервала беспроигрышную серию команды из 11 матчей под руководством Аслана Засеева. Матч сложился для торпедовцев неудачно с самого начала. Уже в первом тайме команда осталась в меньшинстве после удаления Владислава Уткина, что позволило хозяевам поля забить