Возвращается инженер Коля как-то с работы, уставший, на улице снег, слякость, холод... Решил тачку поймать. Останавливается Land Rover последней модели, опускается окно, там шикарнейшая блондинка в кожаном салоне, спрашивает:
- Тебе куда?
- ... я в Бутово живу, да Вы не беспокойтесь..
- Да не, все в порядке, поехали заедем за моей подругой, я тебя бесплатно до дома докину.
Поехали, заезжают за подругой, спускается не менее ослепительная брюнетка, усаживается рядом. Блондинка:
-Ну что, ща в мазагин тут рядом и отвезем Колю?
Заезжают в супермаркет, покупают ведерко черной икры, Хеннеси.. Подъезжают к дому. Брюнетка:
-Слушай, в машине сорить не хочется может мы поднимемся в тебе, выпьем, поедим?
Поднимаются к Коле и всю ночь занимаются сексом
еще анекдот!