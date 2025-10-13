В сентябре во Владимирской области началась прививочная компания против гриппа.

В сентябре во Владимирской области началась прививочная компания против гриппа. По последним данным укол уже сделали порядка 40 тысяч жителей региона. В их числе и депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.«Прохожу вакцинацию каждый год, и это реально спасает от болезни в сезон простуд. А он, между прочим, уже практически наступил. В прошлом году вокруг меня те, кто не прививался, болели, а мне помогла вакцинация» – поделился своим опытом депутат.Говырин подчеркнул, что решение о вакцинации – личное дело каждого, но призвал подойти к нему ответственно.«Важно понимать, что вакцинация — это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих близких, особенно детей и пожилых родственников», – отметил он.