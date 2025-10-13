Российские парламентарии в первом чтении приняли законодательную инициативу о целевом обучении для бюджетников медвузов.

Российские парламентарии в первом чтении приняли законодательную инициативу о целевом обучении для бюджетников медвузов. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Данная инициатива прежде всего продиктована нехваткой кадров в сфере здравоохранения. Так, в начале текущего года в стране не хватало около 23 тысяч врачей и 63 тысяч медсестёр и фельдшеров. Проблема усугубляется тем, что порядка 35% окончивших обучение медиков не идут работать по профессии.Когда новый документ окончательно примут, претендующие на бюджетные места студенты-медики будут обязаны заключать контракты целевого обучения с медицинскими организациями или региональными Минздравами. Срок отработки для выпускников медвузов составит три года, а для молодых специалистов, окончивших колледжи, — два года.«Считаю, что такое решение будет способствовать повышению качества медицинского образования. Ведь после окончания учёбы молодые врачи, под руководством опытных коллег, получат необходимые для дальнейшей работы практические навыки и квалификацию. Главное, это поможет решить проблему кадров в городских и районных больницах», — подчеркнул Игорь Игошин.