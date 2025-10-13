Эти изменения направлены на защиту прав собственников и минимизацию земельных споров.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу новый порядок регистрации сделок с земельными участками и расположенными на них объектами. Эти изменения направлены на защиту прав собственников и минимизацию земельных споров. Росреестр разъяснил новые правила. Подробнее в материале vlad.aif.ru.В чем заключаются главные изменения в 2025 году?Основное изменение внесено в Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».Теперь государственная регистрация прав и кадастровый учет (например, купля-продажа, дарение, оформление нового дома) будут приостановлены, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении границ земельного участка, который является предметом сделки. А также отсутствуют сведения о местоположении границ земельного участка, на котором расположены здание, сооружение или объект незавершенного строительства, права на которые вы хотите зарегистрировать.Проще говоря, без установленных (уточненных) границ — то есть без межевания — провести сделку по отчуждению земли или зарегистрировать права на новый дом на таком участке будет невозможно. Применение этих новых правил не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования.Почему так важно иметь установленные границы?Новый закон устраняет множество проблем, возникающих при сделках с «неопределенной» землей, специалисты Росреестра.При отсутствии границ невозможно точно определить реальное местоположение и площадь участка. Это исключает случаи, когда продавец показывает покупателю чужую территорию или участок, не соответствующий заявленным характеристикам.Отсутствие точных границ — главная причина большинства споров с соседями. Уточнение границ поможет избежать претензий о «захвате» земли, которые часто приводят к долгим и сложным судебным разбирательствам.Если границы не установлены, строительство капитальных объектов может привести к тому, что дом окажется на чужом участке или с нарушением необходимых отступов, что сделает невозможным его законное оформление.Если участок долгое время не используется и не имеет установленных границ, органы власти или муниципалитеты могут ошибочно принять его за свободную землю и незаконно ею распорядиться, что создает прямую угрозу для прав собственника.Как проверить, внесены ли границы участка в ЕГРН?Проверить, сделано ли межевание вашего или интересующего вас участка, очень просто.Откройте публичную кадастровую карту Росреестра (доступна бесплатно). Введите кадастровый номер или адрес участка. Если границы внесены, они будут четко отображены.Сведения о границах участка обязательно указываются в выписке из ЕГРН. Ее можно заказать через портал Госуслуг или в МФЦ.Что делать, если границы не внесены?Если вы обнаружили, что в ЕГРН отсутствуют сведения о границах вашего участка, их необходимо установить до планируемой сделки.Только кадастровый инженер имеет право проводить межевание. Он выедет на место, проведет необходимые замеры, составит расчеты и подготовит межевой план.Потребуется обязательное согласование уточненного местоположения границ с владельцами смежных участков. Сроки этого этапа зависят от конкретной ситуации.После подготовки межевого плана правообладатель подает в Росреестр заявление об осуществлении государственного кадастрового учета.Уточнение границ также помогает исправить возможные ошибки в сведениях о площади участка, что, в свою очередь, обеспечивает правильный расчет его кадастровой стоимости и, соответственно, справедливый размер земельного налога.Коснулись ли изменения Владимирской области?Да, новые правила, введенные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ, действуют на всей территории Российской Федерации, включая Владимирскую область.Эксперты и представители Росреестра призывают жителей Владимирской области заблаговременно проверить наличие сведений о границах своих земельных участков, не дожидаясь начала сделки. Это позволит избежать приостановления регистрации в самый ответственный момент и защитит ваши права собственности от возможных земельных споров с соседями или органами власти.