В Гусь-Хрустальном Владимирской области раскрыта афера с фиктивным отцовством. 26-летняя местная жительница записала 20-летнего гражданина Таджикистана отцом своего годовалого ребенка, с которым она даже не была знакома. Целью такого шага было помочь иностранцу получить вид на жительство в России по упрощенной схеме.встреча «родителей» состоялась впервые прямо в ЗАГСе, где и были внесены изменения в свидетельство о рождении ребенка, включая его фамилию и отчество. Мать мальчика позже призналась, что согласилась на это за вознаграждение, договорившись через знакомую.Благодаря этому иностранец мог претендовать на ускоренное получение гражданства. Однако, прокурорская проверка выявила обман, и суд уже признал документы недействительными. Теперь будут приняты меры, чтобы иностранный гражданин не смог воспользоваться преимуществами фиктивного отцовства.